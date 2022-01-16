劍擊世界盃巴黎站　張家朗奪金牌

香港男子花劍隊正於法國出戰世界盃巴黎站，東京奧運金牌得主張家朗於本港時間周日(16日)凌晨，在決賽以15比12擊敗意大利劍手盧比利，勇奪男子花劍金牌，成為港隊史上首位世界盃分站奪冠的男劍手！

張家朗在本港時間周六（15日）迎來今年國際賽第一擊，16強賽事，張家朗以15:5擊敗南韓劍手KIM Dongsu，順利闖入8強。8強對法國劍手LEFORT Enzo，張家朗贏15:9打入4強，4強面對世界排名第1的意大利劍手FOCONI Alessio，張家朗以15:4橫掃對手，殺入決賽！

在決賽場合，對手是意大利劍手盧比利，張家朗一直領先，但對手力追下戰況緊湊，最終張家朗贏15:12，奪冠後張家朗擲下面罩，相當激動，2022年首項國際賽立即奪金，而且是在巴黎，對於2年後2024巴黎奧運打衞冕戰是個好兆頭！

張家朗在64強力挫東道主劍手後，再險勝南韓的Taegyu Ha，與蔡俊彥攜手闖入16強，其後蔡俊彥以15比11擊敗意大利劍手MACCHI Filippo，躋身8強。張小倫在64強打出驚喜，反勝6號種子美國劍手，表現神勇！

今場是香港「劍神」張家朗自東京奧運贏得花劍個人賽金牌後首場國際賽，作為4號種子的他在64強面對世界排名37的法國劍手Alexandre Ediri。雙方開段鬥得激烈，首回合4度打成平手至6：6，次回合「家朗」主動搶攻，一度領先至14：10，惟未能在此回合「解決」對手，第3回合更一度被對手追至13：14，幸能把握優勢，最後以15：13取勝。

張家朗在32強對南韓世界排名第47的Taegyu Ha戰況更激烈，首回合「家朗」落後5：6，其後他連追4劍反超前9：6，惟對手發力連贏5分，暫停回來後，「家朗」再刺3劍至12：11。最後一回合兩人梅花間竹得分，「家朗」以15：14險勝。

蔡俊彥在64強面對排名第181位的奧地利劍手Tobias Reichetzer，打得相對輕鬆，以15：7晉級，他其後在32強以15：9「刺走」英國劍手Marcus Mepstead，躋身16強。「大師兄」張小倫64強惡鬥世界排名高踞第6的美國劍手Nick Itkin亦能打成均勢，落後13：14時更展現「大心臟」，連追兩劍反勝對手，賽後他不禁激動咆哮。

港隊共有12人出戰今站賽事，世界排名前16的張家朗和蔡俊彥為種子劍手，無需出戰分組賽。其餘10名港將首日分組賽登場，全部順利打入預賽256強淘汰賽。首圈輪空的楊子加和吳諾弘各贏一場，其後不敵意大利和南韓劍手，離正賽只差一場。復出後首戰國際賽的「花美男」崔浩然首圈輪空，其後以14：15一劍不敵日本劍手西藤俊哉，次圈止步。「大師兄」張小倫狀態大勇，分組賽晉級後，先後「刺走」來自土耳其及隊友蔣翱駿，闖入正賽。

至於出戰波蘭波茲南站世界盃的女子花劍隊，鄭曉為、張楚瑩及關渝澄都能闖入淘汰賽階級，惟同樣128強止步。