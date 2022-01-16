本土研究社質疑歷史建築評級　傾斜發展項目

政府自2009年公布1,444幢擬評級歷史建築名單，惟評級工作緩慢，相距12年，至今仍有193個項目未評級。有關注團體統計，扣除新增項目及位於軍營禁區外的項目，仍有8項未評級的歷史建築，部分甚至已遭發展商買入大幅土地，部分則遭拆毀或大幅改動。團體擔心古蹟未能得到足夠保護，因評級工作緩慢，同時質疑政府拖延評級，傾斜發展商發展項目。

本土研究社統計，至今仍有8項未評級的歷史建築，包括擬議二級歷史建築的中環荷李活道60號、堅尼地城太白臺8至9號、中環街市、西貢大浪村及西貢鹹田村；擬議三級歷史建築的西營盤興漢道19號、石澳村405及407號、西貢井欄樹村43號。

本研指上述歷史建築中，其中拖延評級最長可達30年以上，中環街市、大浪村、興漢道19號甚至未獲確認評級之時，遭到「先斬後奏」的大幅改動。中環街市由市區重建局帶頭活化，內部空間大幅改動，改作商業活動，認為未來獲得評級的機會渺茫。

本研續稱，西貢井欄樹村43號為區內大族邱氏在村內最悠久及僅存的傳統村屋，但大宅一直荒廢，生滿雜草至今。同樣位於西貢的大浪村建村近250年，為本港少數保留完整傳統鄉村建築格局的村落，本研指部分村屋上年已遭鏟泥機拆卸，村內甚至不少土地遭發展商購買，質疑政府拖延評級，助長發展商發展。