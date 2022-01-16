東方日報A1：食肆哀號　有望傍晚春茗幫補

政府延長「停業令」及禁晚市堂食令兩周，各行各業大嘆苦年難捱。政府高層及專家雖已預告，大年初四（2月4日）有望在硬推「疫苗氣泡」 下放寬防疫禁令，政府專家兼香港大學醫學院院長梁卓偉昨更指，社區暫未見疫情如「海嘯式」爆發，疫情緩和後可適度考慮放寬晚上6時至8時的堂食禁令，但梁亦以病毒是透過空氣傳播為由，質疑食肆使用隔板阻隔顧客間的飛沫，反會影響空氣流通。飲食界期望可盡快復市彌補損失，但對政府與專家的防疫規定一時一樣大感無所適從，質疑「神又係佢，鬼又係佢」。

港府日前公布延長最嚴防疫禁令至大年初三（下月3日），大年初四起有望放寬。梁昨日表示，目前新冠病毒的即時繁殖率推算在1至2.5之間，即確診者可以傳給多於一個人，疫情仍然未受控，但也沒有「海嘯式」上升，希望港府能在疫情受控後，體恤市民或飲食界，適當考慮開放 「早輪晚市」，即晚市堂食可至晚上8時左右，但食肆需要做好所有措施，包括確保顧客之間坐得較疏、空氣流通，更建議食肆拆除隔板。

梁解釋，有研究顯示Omicron變種病毒，最主要以空氣傳播，並非飛沫傳播，又指有外國文獻顯示現在食肆用作阻擋飛沫的膠板，猶如「屏風樓」，反而令空氣更難流通，認為膠板只是「心理作用多於一切」，政府需檢視膠板代替1.5米的社交距離的政策，強調大家應該要坐疏點。

梁提及的隔板，是政府在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）制訂的要求，就餐飲業務的一項指定要求是，「桌子與桌子之間至少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔」。故他昨日提出「隔板無用論」，應以1.5米社交距離取代後，引發飲食業界激烈反彈，大都認為建議不可行。

經營連鎖食肆的稻苗學會榮譽會長黃傑龍直言建議雖是善意，但卻「不切實際」，因為本港的食肆以小型為主，例如茶餐廳、雲吞麵店，難以全面實施枱與枱間1.5米社交距離。且本港抗疫持久，食肆兩年前已在政府的要求下，大灑金錢安裝抗疫隔板，現在專家卻建議反轉一向的做法，指各專家的意見日日不同，望港府仔細考慮專家的意見才作決定，免令業界無所適從。

黃續指，現時抗疫主要手段依靠接種疫苗，其他措施僅協助性質，並說食肆在第5波疫情爆發後，已認為疫苗氣泡要求合理，而且不少食肆十分配合防疫措施，員工亦均已打針，認為在大年初四應全面開放晚市堂食，至少能營運至深夜，而非只得「早輪」，令客人能按自己時間用膳，並非被迫集中在短時間內吃晚飯。他補充，業界望能捉着過年的尾巴，縱使做不到團年飯，至少下月4日起能做開年飯，並正為此做準備，望一切逐步回復正常。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦指「隔板無用論」是不了解現實，「或許專家未必常到餐廳用膳」。他指出，現有的社交距離要求運作兩年，已經「行之有效」，食肆亦已按規定維持餐廳內的空氣換氣率或加裝空氣清新機，減低病毒傳播的風險。黃又強調，現時已是「適當時候」在疫苗氣泡下放寬晚市堂食，指出已有超過70%市民接種第一劑新冠疫苗，社區已經有一定的保護力。有飲食業者更斥政府有法定要求，專家又話無用，真正「神又係佢，鬼又係佢」。

至於傍晚堂食可望開放一事，黃透露，已經收到有顧客查詢春茗，但客人仍擔心社交距離措施會否放寬，絕大部分不願落訂。

在梁卓偉拋出「隔板無用論」之後，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上幾度被問及意見，她都沒有正面回應，僅指專家有很多意見，（政府）需要視乎專家的理據，又稱自己不是專家，未能評論。

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