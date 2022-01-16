長宏邨宏善樓大坑東邨東滿樓共1606人受檢　均無確診個案

青衣長宏邨宏善樓因出現涉及變種新冠個案，政府昨日(15日)晚上將該大廈圍封強檢，行動在今晨(16日)7時完成。政府表示，截至今日凌晨1時，該大廈約1,184名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦派員到訪該大廈516戶，當中39戶沒人應門。

另外，石硤尾大坑東邨東滿樓同樣出現涉及變種新冠個案，政府同日晚上將該大廈圍封強檢，行動在今晨約7時完成。政府表示，截至昨晚11時30分，該大廈約422名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦派員到訪該大廈140戶，當中12戶沒人應門，2處地方政府均會採取措施跟進。

青衣封區涉及1名初步確診的41歲機艙女清潔員，患者沒有病徵，居住長宏邨宏善樓，近期沒有外遊。按其工作性質，患者須進行頻密定期病毒檢測，她1月8日及11日的定期檢測沒有確診，於1月14日的檢測驗出病毒、同日最後上班。她曾於去年6月8日及7月10日已接種2劑由內地研發的科興疫苗。感染源頭尚在調查中。

石硤尾的個案則涉及1名43歲女病人，居於大坑東邨東滿樓。她去年12月20日從巴基斯坦經航班EK384抵港，抵港時在機場臨時樣本採集中心的檢測結果無中招。她於油麻地香港海景絲麗酒店進行強制檢疫，期間進行的6次檢測均呈陰性。完成強制檢疫後，她於上周一(10日)返回位於石硤尾居所；前日(14日)根據規定再次進行檢測，其於社區檢測中心採集的樣本檢測結果中招。患者曾於去年6月26日及8月10日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。