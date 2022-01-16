港府架構重組　扶貧政策撥勞福局負責　羅致光：待下任特首決定

港府上周三（12日）公布政府架構重組方案，其中提到「將目前分散的人力發展、扶貧和退休保障政策統整，撥歸勞工及福利局統一負責」。勞工及福利局局長羅致光今（16日）撰寫網誌指，行政長官所提出的現屆政府建議，便是要將上述政策工作統整，在可能範圍內集中政策核心於單一政策局，而如何重組政府架構，未來數月要聽取立法會及社會各界意見；同樣如何將有關政策交由勞福局統籌，仍有待制訂。

羅致光表示，或許坊間以為現時整體的人力發展、扶貧和退休保障政策都撥歸於勞福局負責。他解釋，現屆政府安排由政務司司長出任的人力資源規劃委員會，不同的人力政策措施，如「一般就業政策」等因涉及簽證政策，由入境處負責，並向保安局交代。但輸入外勞計劃，例如外籍家庭傭工及「補充勞工計劃」，當中簽證工作及處理僱主聘用外傭的申請由入境處負責，但政策則是由勞工處/勞福局負責。

至於扶貧政策方面，羅致光則指，現時由政務司司長私人辦公室轄下的「人力資源規劃及扶貧統籌處」為扶貧委員會的秘書處，而不同的扶貧相關政策則分布於勞福局、民政事務局、創新及科技局、教育局、食物及衞生局、運輸及房屋局等等。羅指未來是否真的將扶貧政策交由勞福局負責統籌，最終都是下任行政長官決定。

羅說：「就所有政府政策，問責團隊都有共同責任，勞福局仍是隸屬政務司司長，最後還有向行政長官負責。」