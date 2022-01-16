香港人口持續老化　學者倡開放醫療及社區服務券買「樂齡科技」

根據政府統計處預計，香港65歲或以上的長者人數將由2019年的132萬(佔總人口18.4%)增加120萬至2039年的252萬(佔總人口33.3%)，有關長者家居用品的需求勢會增加。團結香港基金助理研究總監水志偉今早(16日)在電台節目表示，過去幾年本港「樂齡科技」使用需求增加，亦多了供應商製造產品，但只有約1成長者住在院舍，其餘9成仍在社區，須探討如何讓更多長者使用「樂齡科技」產品。

水志偉表示，2017年與社聯發表首份有關「樂齡科技」的研究報告，指出在本港發展的24個缺陷，而去年發表的第二份研究報告則發現，當中21個缺陷已經改善，例如特區政府推出的10億基金資助院舍購買相關產品。他認為，本港退休援助不足，中產抑或基層長者都未必能購買有關產品，建議當局參考日本讓長者租用產品，以及考慮容許使用醫療券、社區服務券購買產品。

生產力促進局智慧城市部總經理潘志健在節目表示，本港很多傢俬中小企從未想過可為院舍提供服務，局方可在技術、測試和研發基金上提供資助，讓企業很快製造出適合長者使用的「樂齡」產品，例如是櫈和床等。