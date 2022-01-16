多間復必泰接種中心預約幾近滿額　橫跨農曆新年前後

政府擴大「疫苗氣泡」，想「飲茶、見孫仔」的市民無奈被迫打針，多個社區疫苗接種中心的預約連日爆滿。根據疫苗預約系統今早(16日)最新情況，9間提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心之中，7間在未來兩三周的預約名額幾近「爆滿」，橫跨農曆新年前後。不過，全部在年初三(2月3日)仍會開放的接種中心，當日均顥示為「尚有名額」，似乎市民不願新年流流「畀針拮」。

根據政府疫苗預約網站顯示，截至早上11時許，港島區兩個提供接種復必泰的社區疫苗接種中心，在預約名額在未來兩周將近爆滿，其中，港大駐港怡醫院社區疫苗接種中心幾乎「一遍紅」，下月21日前多個預約日子均已額滿，只有下月21日仍有小量名額。

同樣提供接種復必泰的中大醫院社區疫苗接種中心，下月17日前幾乎，所有日子已額滿，只有本月27日剩餘小量名額。教育局九龍塘教育服務中心及九龍灣體育館兩個新增的復必泰接種中心，下月21日前均有大量預約名額，僅未來數天額滿。

由內地研發的科興疫苗預約情況較為「慘淡」，即使只有3間分布港九新界的社區疫苗接種中心，在未來4周均仍有大量預約名額，僅未來數天有出現額滿的情況。至於兩間提供科興疫苗的醫管局轄下選定診所，下月22日前的預約日子已滿。