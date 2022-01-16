年初四有望放寬晚巿堂食禁令　陳肇始：須以疫苗氣泡等條件為基礎

政府早前指疫情若沒有明顯逆轉，提早於大年初四(2月4日)起以「疫苗氣泡」為基礎，放寬表列處所營業。食物及衞生局局長陳肇始今早(16日)出席電視台節目時表示，現時多個指標均顯示本港疫情未被完全受控，社會上仍有潛床的傳播鏈，故為謹慎起見，14天的防疫措施延長是需要的。

陳肇始又指，可從多個指標中預測未來本港疫情是否出現明顯逆轉，如即時的繁殖率、個案的確診數目、源頭不明個案出現的數目、整體評估情況、大廈是否仍有垂直傳播出現，及污水監測結果中反映能否放寬表列處所。

陳肇始續解釋，在個案追蹤方面，雖然過去2星期每天都很多限制與檢測宣告，更進行了30多次封區，每晚4至5個地方；在強制檢測方面，亦發出了4百多個公告，做了超過110萬的檢測，惟以上手段目的是為了堵截Omicron變種病毒在社區傳播，使疫情受控，並確保不會出現反彈，才有條件放心地以「疫苗氣泡」為基礎放寬表列處所營業。

被問到屆時所有表列處所都能放寬還是要逐類地放寬，陳表示，要根據不同的表列處所對於疫苗氣泡的整體準備情況，譬如食肆方面，大家首要都是期盼重新開放晚市，又指早前經與飲食業界商討怎樣制訂相關政策後，他們亦非常願意配合擴展「疫苗氣泡」。至於其他處所，陳表示相關的決策局都會和他們聯絡。

被問要實現「動態清零」，在現時國泰機組人員的檢疫日子增至7日下，該措施是否需要延續。陳肇始指，即使從任何豁免檢疫情況下，從公共衛生角度，市民必須要遵守防疫措施，故認為國泰機組人員亦須有一段時間的檢疫，方能保障全社會安全，防止病毒進入社區，並盡量減低傳播，控制疫情。

陳肇始又透露，政府資訊科技辦公室將推出另一個新的檢查「針卡」手機應用程式供業界使用，又指當局正研究顯示的資料要否包括接種者樣貌等。