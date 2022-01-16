九龍東規劃項目發展規模　黃偉綸指將媲美中環核心商業區

發展局局長黃偉綸今日（16日）發表網誌，介紹起動九龍東辦事處在優化區內公共休憩空間方面的工作。自2012年起，九龍東已有61個私人商業發展項目完成，區內商業總樓面面積增加了70%至現時約290萬平方米，連同正在興建或已取得有關許可項目，面積會達約390萬平方米。黃表示，當一些規劃項目發展完成後，九龍東的商業規模將可媲美中環核心商業區。

網誌引述起動九龍東專員張綺薇指，自起動九龍東辦事處2012年成立至今，在九龍東新增或翻新了逾17公頃公共休憩空間，面積接近1個維園，包括較早完成的觀塘海濱花園，共900多米長的海濱休憩空間，活化並提升了觀塘海旁的面貌，還有觀塘繞道下的「反轉天橋底」創意藝術文化用地 ，而近期落成的項目則有InPARK、翠屏河花園、海濱道公園、啟德空中花園等。

多個休憩空間項目將相繼落成，包括改善臨華街遊樂場，增加綠化覆蓋率，並提升休憩設施；活化觀塘敬業街明渠，變身「翠屏河」；以及正推展的新蒲崗四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場工程計劃和彩虹道遊樂場及體育館（包括彩虹道街市）重建項目，在改善康體設施之餘，結合其他用途，滿足社區的需要；另外還有啟德跑道公園興建及改善工程等。