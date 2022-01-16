市民盼續派電子消費券　財金官員反稱意見不一

去年《財政預算案》推出電子消費券，有財金官員在網誌表示，在近月的諮詢會中，不少朋友建議下一份財政預算案，繼續派發電子消費券，但也同時存在反對聲音，認為涉及金額龐大，應該將公共資源更具針對性地運用；也有人認為疫情下大家減少外出消費，令消費券作用有限。

此外，也有持份者希望預算案延續過去被稱作「派糖」的一次過紓困措施；但也有意見認為退稅、退差餉等措施只惠及收入較高、擁有資產的一群，或許會造成另類不平均。

財金官員又解釋，任何紓困措施一旦「力求精準」聚焦某群目標受眾，便容易因「差異待遇」而引起反彈。相反，如果措施做到「普遍受惠」，卻也有機會被視為對弱勢群體的關懷不足。如果能在大家都比較接受的範圍內爭取較理想效果，需要更好的平衡、更好的解說，也需要大家的諒解。

財政方面，在即將完結的2021-22財政年度，財政赤字原估計為1,016億元，如果扣除發債、房屋儲備金及未來基金投資回報的回撥等因素，則赤字更高達1,800億元。

財金官員最後補充指，今年經濟展望基調不俗，最大的變數和障礙是困擾了兩年的新冠疫情變化，必需合力全面配合防疫控疫的工作，力求達致動態清零的目標，創造恢復與內地通關的有利條件，才能在安全環境下，讓經濟有最大程度的恢復。