促修例及簡土地規劃程序　議員：建北部都會區需時減半

本港土地發展規劃緩慢，有議員今（16日）指即使政府提出重組架構，只解決部門協調問題，強調要解決重複程序及無效又過多的公眾諮詢，需要修例及簡化土地規劃程序，令生地變熟地時間節省約5年。他又指，如政府採取建議，料原本預計20年才建成的北部都會區，可加快至10年有初型。

一直關注新界發展的議員劉國勳表示，現時土地規劃程序冗長、各程序中重複公眾諮詢，加上政府部門不協調，土地賠償爭議不斷等，拖長整個程序時間。

在精簡土地開發程序方面，他舉例指目前非公營土地申請，由前期研究、修訂圖則申請、分區計劃大綱圖修訂、地區地政會議討論、公眾諮詢，到最終法定刊憲程序已花約8至10年。他建議政府重組土地發展體系架構，包括合併所有公眾諮詢，並同時間進行分區計劃大綱圖修訂及環境影響評估等工作，料可縮短所需時間到3至5年。

他又建議政府主動統籌土地發展項目，包括因應社會需求，每隔數年主動檢視土地用途；同時檢討城規會職能及條例、提升土地用途彈性，增加「經常准許的土地用途」內容。他亦促政府鼓勵發展商提供規劃增益，針對北部都會區發展，完善收地賠償機制，劃一以「甲區」賠償率。