凍結客人戶口匯走逾1400萬元兼勒索　主腦及銀行內應等5人被拘

警方在去年12月接獲一名女受害人報案，指她收購一間本地公司後，遭一名銀行職員以涉及犯罪活動為由，凍結公司戶口內約1,470萬港元貨款，惟相關款項不但被離奇轉走，更有不明人士與其聯絡，勒索100萬港元戶口「解凍費」。警方經深入調查，上周五(14日)以「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「行使虛假文書」罪拘捕4男1女(31到60歲)，包括犯罪集團主腦、擔當內應的銀行職員及傀儡戶口持有人等，當中2人據報有黑社會背景。

灣仔警區刑事支援隊督察黎焯楓表示，事主在內地透過中介收購一間本地公司，隨即接手該公司的銀行戶口及開始營運業務，期間使用戶口收取約1,470萬港元的生意貨款。詎料，一名銀行經理及後與事主聯絡，聲稱她涉嫌參與犯罪活動，除要求凍結其銀行戶口外，亦指示她提供資金證明文件和自行聯絡處理收購的中介人。

事主處理文件期間，驚覺該筆貨款竟在凍結狀態下遭無故轉走，察覺事有蹊蹺，立即報警求助。警方接手調查後，即時聯絡銀行截停轉帳及加以凍結，另發現事主當日完成收購後，並無及時跟進銀行戶口轉名事宜，涉事公司有前任董事見有隙可鑽，趁機前往銀行將貨款轉移至其他戶口，警方查明其罪證確鑿，緊接將他拘捕。

同一時間，由於受害人無法動用被凍結的資金，犯罪集團49歲男主腦大膽進行勒索，要求事主繳交100萬港元贖金，以換取解凍戶口及歸還全數近1,400萬港元。該名主腦上周五相約事主面交贖金時，被早在附近埋伏的探員當場逮捕，警方檢獲與案有關的支票、收款單據及註冊公司文件等，再追蹤接收過款項的傀儡戶口持有人，以涉嫌洗黑錢拘捕他們，各人亦懷疑製作假貨單，意圖蒙騙銀行掩飾犯罪活動。

灣仔警區反黑組督察陳梓銓拆解騙局操作模式，指案中2名報稱無業的被捕人士疑有黑幫背景，由一開始註冊公司、開設戶口及轉讓公司予受害人，全程未有處理轉名程序。同時，集團串通一名銀行職員擔當內應，待戶口注入資金後，他們便巧立名目凍結戶口，再指示傀儡將錢轉走。

陳指出，由此可見本案非單純詐騙案或洗黑錢案，而是蓄意利用他人對開戶或對香港法例的無知，以及借機濫用職權來設下騙局。打擊黑社會、犯罪集團及有組織罪行是警隊首要行動項目之一，警方會繼續打擊違法分子，展開積極調查及充公他們的犯罪得益，提醒市民如打算設立業務，請與信譽良好的公司合作，以免落入有心人士的圈套而招致損失。