工會促堵防疫漏洞全民派1萬保經濟　兼盡快取消積金對沖

新一屆立法會會期展開，有工會代表今早(16日)提出將促請政府完成10項工作，當中包括在新一波新冠肺炎疫情爆發下，要求政府盡快堵塞外防輸入措施漏洞，落實「疫苗氣泡」，並全民派發1萬港元消費券刺激經濟。在落實取消強積金對沖方面，他們指如將落實時間與「積金易」平台運作時間綑綁並不適合，促政府在2025年前落實方案。

工會提出的10項工作包括改善香港職安健監察效率，在今年內完成修訂最高罰款、增加公營房屋供應盡快達至「三年上樓」目標、分隔私人及資助房屋市場、設立減貧指標，及盡快推進北部都會區及加快創科發展等。

在通關方面，議員麥美娟表示現時首要工作是控制疫情、盡快通關。她形容市民在過去2年已出現「抗疫沮喪」，早2個月仍以為可回鄉過年，怎料又爆發疫情。她指政府外防輸入政策現漏洞，應盡快堵截，防止疫情在本地擴散，促推行「疫苗氣泡」、加大檢測及接種能力，並希望新一份財政預算案可考慮派發1萬港元消費券。

另外，政府早前透露第1項提交立法會審議的法案將是取消強積金對沖，議員梁子穎表示現屆政府只剩半年任期，質疑是否能成事，希望首半年可先完成處理取消對沖的程序。對於政府表示需要待「積金易」平台在2025年全面運作後，才能落實取消對沖方案，他認為極不理想，強調不應將兩者混為一談，將要求政府在2025年前落實有關方案，同時亦會促政府為低收入僱員代供強積金。

對於如何加快落實取消強積金對沖，議員吳秋北表示法例生效及執行時間不一致，建議政府應考慮在空白期，僱員是否可追回早前被對沖的金額。議員黃國指由於「積金易」平台相當龐大及複雜，希望平台可如期完成。