禁令下基層收入勁減80%　有人被迫流落街頭　團體促設基金救亡

政府早前宣布推出第5輪防疫抗疫基金，惠及多個受最新防疫措施影響的行業，惟有關注團體批評政府自新冠肺炎疫情爆發以來，對基層支援不足，僅向僱主派錢，部分基層勞工因停工而失業多時，不少人要大房搬細房、劏房搬床位，甚至露宿街頭。有從事飲食業的劏房戶表示，因政府禁堂食而失業，加上無力支付租金曾流落街頭，團體促請政府盡快設立「失業及就業困難援助基金」及一次性「及時抗疫津貼」救急。

香港社區組織協會指，早前曾進行調查，發現近半受訪基層員工因政府防疫措施而慘遭停工，收入下降更沒有補償，生活可謂苦不堪言。其中包括目前居住在酒店作過渡性房屋的Micheal，他指自己從事飲食業並擁有超過20年經驗，惟因應政府禁止堂食而開工不足，月收入更由14,500港元急跌逾半，至僅6,000港元，坦言「聽日唔知咩事」，而自己所有儲蓄都已用完，故認為政府應全民派發1萬港元。

本身為自僱保安的Owen亦表示，自己本身工作的大廈為食肆，商場因應禁堂食的措施落閘，連帶保安工作亦被削工時，月入由15,000港元大幅減少80%。他指政府資助業界「肥上瘦下」，只支援老闆，但老闆根本漠視基層死活，又批「(特首)林鄭叫人防疫，自己旗下官員都冇遵守而去參加宴會」，認為兩者道理如出一轍，並促請政府盡快設立失業援助金。