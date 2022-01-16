政Whats噏：過往浪費光陰　陳健波叫官員做好功課　謝絕遊花園

新一屆立法會選出財務委員會主席，上屆主席陳健波(波哥)成功連任。佢近日喺社交平台載短片，形容上屆財委會苦盡甘來，但議會已經浪費咗太多時間喇，希望議員日後可以齊心審議撥款，而官員都要做好功課先出席會議，唔好再遊花園啊！

波哥話上年度財委會批出5年來最多嘅項目，但開會時間係5年嚟最少嘅，有人批評用咁少時間審批咁多項目，但事實係以前用太多時間處理秩序同埋程序，並無代表有認真審議政府撥款嘅申請。佢話香港同議會過去多年浪費咗唔少寶貴嘅光陰，令到香港整競爭力不斷下跌，好多老、大、難嘅民生問題都未能解決。

喺財委會方面，佢希望新舊議員能夠齊心一致，認真審核各項政府議案，確保各項開支用得其所。當然官員都要提升自己，佢叫官員千祈唔好覺得議員嘅配合係必然嘅，官員嚟立法會出席會議一定要做好功課，唔可以一直遊花園，得過且過，係對唔住市民嘅行為，更可能會畀議員嚴厲咁批評架。

佢又形容上屆財委會可以話係苦盡甘來，今屆就希望可以「金」來，香港經濟復甦，而政府都調撥更多嘅資源搞好經濟同埋民生喇。