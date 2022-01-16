女護士屬假確診出院遇阻滯　北大嶼山醫院辯稱文書紀錄有誤

防疫措施漏洞多，甩轆情況現不斷！1名女護士早前因懷疑感染變種病毒Omicron而被送至北大嶼山醫院香港感染控制中心，直至前日(14日)經新聞始得知自己被證實為假確診個案，可以出院，惟出院安排卻屢遭拖延近1日，昨日(15日)才獲放行。該中心今日(16日)回覆東網查詢表示，昨晚因發現文書紀錄有誤，需時更正導致出院程序被延誤，而該名女士在留院期間一直單獨隔離，沒有與任何病人接觸，並就有關出院程序安排的延誤致歉。

中心指出，該名女士於上周四(13日)被送往北大嶼山醫院香港感染控制中心，翌日被證實為非確診個案。中心的醫生於昨日早上向她解釋有關情況，其後亦收到衞生防護中心發出的解除隔離令，但由於其後有職員發現中心的文書紀錄有誤，需時作出更正，令出院程序延至傍晚時分才完成。

此外，由於當時病房外有其他病人正進行入院安排程序，需要清潔和消毒後才能讓她經過該範圍離開。當時正值晚飯時間，中心亦為她安排晚餐，她於晚飯後離開中心。