警荃灣搗非法賭檔拘男主持　13賭客同被捕兼發告票

新界南總區衝鋒隊人員今日(16日)凌晨約1時突擊搜查昌榮路一單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。行動中，人員拘捕一名姓莊(19歲)本地男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反防疫規例。

另外，單位內1男12女(45至64歲)，亦涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦涉嫌違反禁聚令，人員遂向他們發出定額罰款通知書。其中一名45歲本地女子，亦涉嫌「沒有攜帶身份證明文件」被捕。所有被捕男女現正被扣留調查。人員亦於單位內檢獲一張百家樂賭枱、3副啤牌、5部電視屏幕及約47,000港元籌碼。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬港元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。