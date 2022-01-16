港大19項目獲研資局逾億元撥款　研究包括冠狀病毒等

研究資助局日前公布2個研究撥款計劃結果，香港大學2021/22年度分別有14個及5個項目獲資助，涉及近1.09億港元。在「協作研究金」小組研究資助項目中，港大7個負責統籌的項目獲撥款4,030萬港元；港大亦在研究冠狀病毒和新型傳染病的「協作研究金」中，共獲撥款3,600萬港元。本年度「研究影響基金」12個撥款項目中，港大佔5個，分別由工程學院、醫學院及社會科學學院統籌，共獲得3,269.5萬港元。

25個獲「協作研究金」資助的小組研究項目中，港大負責統籌7個項目，是各院校中最多，涉款4,030萬港元。有關項目包括以用於探索腫瘤精準治療的3D/4D生物打印構建多功能肝癌免疫微環境、粵港澳大灣區氣候變化減排情景下空氣污染與健康的協同效應研究、活性流體在傳熱和能源回收中的應用等；港大亦參與另外12個由其他院校帶領的項目。

研資局於2021/22年度增撥1億港元，支持冠狀病毒和新型傳染病研究的「協作研究金」。在16個撥款項目，港大佔7個，共獲撥款3,600萬港元，佔撥款總額的36%。獲撥款的研究涉及建築物環境中，對新冠病毒的實時監控和預警系統、空間共處信號系統、在疫情期間，香港不同家庭的鄰里因素和社會融合等。

港大副校長(研究)申作軍指，感謝所有研究人員和研究團隊的努力，認為獲撥款是對學者和科研人員的科研實力的認可，期望港大成員繼續發揮創新思維，解決其研究領域有關的問題。