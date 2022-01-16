政Whats噏：再戰公仔箱　劉聖雪為乜話睬你都傻？

唔少藝人或者KOL都轉跑道從政，建制「小花」、社區發展主任劉聖雪(Dana)曾經都參選過香港小姐，不過離開娛樂圈一段時間，近日竟然見到Dana再出現喺公仔箱喎。今次又飾演咩角色呢？

話說近日反詐騙協調中心(ADCC)拍咗新嘅電視廣告，教市民唔好咁容易相信騙徒。喺廣告入面，有幾個市民分別面對冒認執法人員、網上情騙以及求職騙案，面對騙徒，佢哋都不約而同咁講「睬你都傻！」之後就見到Dana出場喎，佢身穿OL服裝，收到一個由假銀行寄嚟嘅手機短訊，指佢嘅帳戶顯示異常民要求佢綁定用戶資料，否則帳戶就會被凍結，再附上一個假銀行嘅網址。Dana見狀，即刻話「同我上開嘅網址唔同，睬你都傻！」

Dana回覆東網表示，最近收到好多街坊反映遇到騙案，包羅萬有，假冒海關、速遞公司、衞生署等等，而適逢有間中介公司問佢有無興趣幫反詐騙協調中心拍廣告，佢就二話不說應承喇！佢仲透露，上一次拍電視廣告，已經係5年前嘅禁毒宣傳片喇，雖然都有拍攝經驗，但佢話每次拍攝都好有新鮮感，因為次次都有唔同嘅角色同埋場景，仲話若果之後再有機會都有興趣參與啊！