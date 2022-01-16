張家朗「世一」之路未來可期　年僅24歲多次奪世界級項目獎牌

東京奧運金牌得主張家朗首次勇奪世界盃巴黎站男子花劍金牌，世界第一之路未來可期！去年在香港公開賽後，他曾立下豪言，目標成為世界第一。自2014年的亞洲青年錦標賽，張家朗狂掃4金後躋身港隊，及後在2015年的亞洲劍擊錦標賽，當時年僅18歲已獲得銅牌，後來在2016年的亞洲劍擊錦標賽更勇奪金牌，直到2021年東京奧運奪金終大放異彩。目前全球排名第4的張家朗，相信距世界第一亦不遠矣。

張家朗雖尚未成為「世一」，但現年僅24歲的他已屢次在世界級項目上收穫多面獎牌。其中，他在2017年分別勇奪世界盃聖彼得堡分站銅牌、亞洲劍擊錦標賽銀牌以及世界盃開羅分站銅牌；至2019年，在告別16個月獎牌荒後，他再次在花劍大獎賽都靈站獲得銀牌，而後在美國加州舉行的安那翰大獎賽奪得銅牌，成為生涯首次在同一個賽季奪得2面大獎賽獎牌；同年又在亞洲劍擊錦標賽獲得銀牌，最終於2021東京奧運收攬金牌，成本港史上首位奧運劍擊金牌得主。

目前張家朗排名全球第4，有172積分，距離現任「世一」選手意大利的Alessio Foconi尚有35分的差距。在張家朗之上的3位劍手，分別是207分的意大利Alessio Foconi、199分的美國Gerek Meinhardt，以及177分的意大利東奧銀牌得主Daniele Garozzo。由於世界盃冠軍只獲32分，即便張家朗在世界盃巴黎分站奪冠、對手積分「吞蛋」，仍未足以追上35分之差，換言之，理論上若要成為世界第一，最快仍需待今年2月初的都靈大獎賽才可追上。