湯加火山爆發衝擊波抵港　天文台稱氣壓曾異常但不影響本港

南太平洋島國湯加附近的海底火山在當地時間周六(15日)日間爆發。天文台前台長岑智明今日(16日)在社交網站發文指出，所有天文台自動氣象站在昨晚8時後，都錄得大概2百帕斯卡的氣壓變化，呈現先升後跌，相信是海底火山大爆發的衝擊波(Shockwave)所致。岑強調，衝擊波是在大氣中傳播，較聲波速度更高，與海嘯無關。海底火山爆發亦沒有令香港的水位明顯改變，呼籲市民放心。天文台亦指，本港雖錄得氣壓異常，但不會造成影響，而水位亦沒有明顯變化。

岑智明根據網上資料解釋，是次火山爆發的衝擊波速度超過每小時1,000公里，而香港與湯加相距9,000公里，衝擊波在9小時內便能抵港，但他指今年似乎只用了8小時。他稱，根據過往經驗，20世紀第2大火山爆發中的1991年皮納圖博火山大爆發，令二氧化硫為主的氣溶膠進入平流層，造成全球平均氣溫在隨後兩年下降約半度。但他認為，今次火山爆發是否有同等級數，進入平流層有多少物質、甚麼物質，仍待火山專家和氣候專家評估。

天文台亦有社交平台指，昨晚雖然曾錄得氣壓異常，但不會對本港造成影響，而本港水位亦沒有明顯變化。天文台補充，火山爆發為太平洋地區帶來海嘯，日本奄美市昨晚錄得約1.2米水位升幅。位於湯加首都努庫阿洛法以北大約65公里的洪阿哈阿帕伊島海底火山，當地周六下午第2次爆發。