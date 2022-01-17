安老服務人手荒　倡先聘用後培訓救亡

安老服務業人手荒一直未能解決，即使本港去年高峰有逾26萬失業大軍，仍缺乏新血入行。僱員再培訓局代表稱，希望透過「先聘用‧後培訓」計劃，以彈性工作時間等安排，吸引潛在勞動力投入行業，而政府亦多管齊下應對，包括批准輸入勞工填補空缺。勞工處處長孫玉菡指，輸入勞工每年約3,000名，一半以上屬私營安老院舍護理員；有勞工界代表則建議，相關部門研究行業流失率，以制訂可持續的措施應對問題。

再培訓局行政總監吳國強承認，安老服務人手不足是長遠問題，希望僱主以彈性時間、周末定休等方式招聘例如家庭主婦、退休人士等潛在勞動力作兼職。至於吸引員工留職方面，他僅稱會繼續與業界交流，努力改善計劃，又指政府亦採取多管齊下應對，包括批准輸入勞工填補空缺。

對於港府早前提到，若希望早日落實更多基建項目及興建更多房屋，引入外勞是不可迴避的問題。孫玉菡指，勞工處在補充勞工計劃中負責執行角色，若計劃有新建議、方針，會全面配合並按規矩執行，而現時輸入勞工每年約3,000名，一半以上屬私營安老院舍護理員。翻查資料，2020年有3,123名勞工獲批輸入，僅較2019年稍跌0.07%，當中負責長者服務的護理員人數最多，佔1,511人，屬連續3年輸入最多的外勞工種。

勞工顧問委員會勞方委員譚金蓮指，「先聘用‧後培訓」計劃成效較一般培訓課程好，因「邊做邊學」的模式、薪酬待遇等較吸引，但樽頸位在於要抽調人手作教學、配合上課時間，導致只有較大規模的機構參與，限制了學員基數。

她又指，再培訓局的就業率，只要完成課程後有工作就會被納入計算，並非與學員就讀的課程行業掛鈎，而單看職位空缺就會形成「根本上請不到人」的錯誤解讀，以私營院舍護理員為例，工種屬體力勞動、厭惡性，且人手比例不足，待遇亦與津助院舍有差別，變相難以挽留人才，最終只有輸入外勞，形成惡性循環，建議相關部門研究行業流失率，以制訂可持續的措施應對問題。