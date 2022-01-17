職工盟解散遺爛攤　8000學員課程受影響

職工盟去年解散，轄下培訓中心因而終止營運，當中涉及與僱員再培訓局合作開設的課程。再培訓局行政總監吳國強表示，局方與職工盟於去年12月1日起終止合作，職工盟的獨家課程例如水喉匠、輪椅維修會讓其他機構投標，從而物色合適的機構承接，而約有8,000名輪候上課的學員，局方於11月已通知可保留登記日期報讀其他培訓機構的相近課程，有部分學員已作出選擇。

他續指，職工盟旗下的培訓中心有部分已轉讓予其他培訓機構繼續營運，學員仍可選擇心儀的上課地點，惟有部分未完成的就業服務，則安排予另外4間培訓機構接手，有信心下個財政年度有足夠機構、學額提供。再培訓局主席余鵬春強調，在7、8月傳出職工盟有可能解散消息後，局方已採取機制處理，形容局方「處理得好好」。

翻查資料，職工盟於去年10月初正式通過表決解散，當時屬再培訓局的其中一間委任培訓機構，有約140名員工、逾百名兼職導師、15間培訓中心及約10個報名中心，舉辦200多項與再培訓局合辦的課程，截至去年9月中旬，正修讀職工盟開辦的職業課程學員約有1,000人次，涉及約30項課程。