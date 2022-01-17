重案組破中環非華裔無牌吧　拘11男16女包括4假難民

昨日(16日)3名假難民光顧中區一間由假難民管理無牌酒吧，當場被捕。中區警區重案組探員根據情報及深入調查後，昨日(16日)下午展開代號「風林」行動，突擊搜查區內酒吧，並搗破一間在利源西街9至13號單位的一間無牌酒吧，探員共檢獲約410支酒及約1900港元現金。

40歲菲籍女假難民負責人涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「違反逗留條件」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，酒吧內11男15女酒客，包括2名孟加拉聲請漢、1名斯里蘭卡聲請漢、4名巴基斯坦漢、1名印度漢、1名尼泊爾漢、1名印度女子、14名菲律賓女子、以及2名本地漢(23至63歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們亦違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599G章）被捕，現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，恐會爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。