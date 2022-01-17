東方日報A1：香港劍神張家朗　巴黎站世界盃冠軍

香港有望誕生「世界第一」！東京奧運金牌得主張家朗，周日凌晨於法國舉行的巴黎站世界盃，勇奪男子花劍金牌，成為港隊史上首位世界盃分站奪冠的男劍手。世界排名第4的張家朗封王後，世界排名有望躍升至世界第二，短期內有機會挑戰「世一」；而且今次舉行的地點，更是2024奧運舉辦的地點巴黎，對「劍神」衞冕打下一支強心針。

自去年東京奧運奪金後，年僅24歲的「劍神」張家朗在法國展開首場國際賽，亦是他在2022年的首場比賽。世界排名第4的張家朗於過程中過關斬將，由64強開始，分別擊敗來自法國及南韓的選手闖入半準決賽，8強對法國劍手LEFORT Enzo，張家朗贏15比9打入4強，4強面對世界排名第一的意大利劍手科干尼。張家朗於去年奧運16強，曾以15比3大勝對手晉級，今次亦以15比4橫掃科干尼，實至名歸殺入決賽。

在決賽場合，對手是意大利劍手盧比利，張家朗一直領先，但對手力追下戰況緊湊，最終張家朗贏15比12，奪冠後張家朗擲下面罩，相當激動，並且舉起右手做出「第一」的手勢，慶祝自己2022年首項國際賽立即奪金，而且是在巴黎，對於兩年後在2024巴黎奧運打衞冕戰，絕對是個好兆頭。

張家朗之前在世界盃分站賽從未進身決賽，只曾奪得兩次銅牌；今次首度踏上頒獎台最高一級，「劍神」當然十分高興，他更多謝香港市民，即使與法國有時差，仍然在半夜時分收看官方直播，看他和隊友張小倫及蔡俊彥等作賽。

張家朗於奧運奪金後，世界排名由第19位，一度升上第3，今次巴黎站世界盃前，他的世界排名是第4，包括今次比賽及奧運在內，張兩次擊敗世界排名第一的科干尼，而且世界第二及第3的選手，在今次大賽只排第33及第5，張的分數已超越後兩者，下次公布世界排名時他有望升上第二，而且與科干尼的積分大幅收窄，有望於今年成為「世一」。

港隊共有12人出戰今站賽事，世界排名前16的張家朗和蔡俊彥屬種子劍手，毋須出戰分組賽。世界排名11的蔡俊彥，出戰的成績亦不俗，蔡先後淘汰奧地利及英國劍手晉級，只是8強以14比15僅負「一哥」科干尼，未能進身4強與張家朗上演「港隊內訌」。

其餘10名港將於首日分組賽登場，楊子加和吳諾弘各贏一場，其後不敵意大利和南韓劍手，離正賽只差一場。復出後首戰國際賽的「花美男」崔浩然首圈輪空，其後以14比15，一劍不敵日本劍手西藤俊哉，次圈止步。「大師兄」張小倫亦狀態大勇，分組賽晉級後，先後「刺走」土耳其選手及隊友蔣翱駿，闖入正賽，惜32強出局。張家朗昨日在男花個人賽奪冠後，隨即聯同隊友蔡俊彥、張小倫及吳諾弘出戰隊際賽，16強擊敗巴西，惜8強面對傳統勁旅意大利卻慘負出局，無緣隊際獎牌！

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