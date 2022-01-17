禁晚市停娛樂樣樣齊仍殺出Delta不明個案　陳肇始感奇怪不解

近日新冠肺炎確診數字每日降至單位數，惟政府仍決定延長社交距離措施14日，繼續禁晚市禁堂食、關閉美容院、戲院等，不但令業界損失慘重，市民亦失去外出食團年晚飯及活動的選擇。食物及衞生局局長陳肇始今早(17日)在電台節目表示，當局延長措施是因為疫情未完全受控，社區仍有潛在的傳播鏈，以昨日(16日)發現一宗Delta變種病毒個案為例，指出當局須繼續做好追蹤工作。但她同時對出現源頭不明Delta個案感到奇怪。

對於油麻地的香港海景絲麗酒店，先後出現6宗確診個案，陳肇始說，當局已在酒店取環境樣本，並要求入住確診個案房間附近的酒店住客延長檢疫時間。她又說，政府人員到過酒店視察，在人流管理、工作人員個人防護裝備等都符合要求，沒有大問題，今次事件不構成要停止其作為檢疫酒店。

另外，年宵花市取消，預料旺角花墟人流會增加，陳表示，食環署及警方會加強巡查，呼籲市民不要聚集及店舖不要阻塞通道。她指，明白市民需要辦年貨，但希望大家可以縮減購物時間，助減低擠塞的情況出現。

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉提到，據外國研究，食肆在枱面裝置的膠板可能反而阻礙空氣流動，陳肇始說，食環署轄下處理空氣流通的小組會討論未來做法，她理解本港一些食肆面積較細，有待小組檢視完後有何方向。

至於近日有屯門區居民，在「安心出行」接連收到多個感染控制通知，她解釋，如果有關市民在24小時內做過檢測，就毋須重複做，但希望大家盡量跟隨強制檢測要求，形容「今日做完、聽日又做」，是因為病毒會有潛伏期，當局會盡量令安排務實可行，但亦要顧及管控疫情。