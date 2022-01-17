政府推抗疫基金及發放特惠金　惟飲食界及花農人士指難補損失

港府抗疫不力，外防頻頻失守，要用全港業界禁堂食停娛樂為其埋單。由今日(17日)起，相關受影響人士可申請第5輪防疫抗疫基金，對此稻苗學會榮譽會長黃傑龍今早在電台節目表示，僱主都不想裁員，政府的補助可彌補業界一半虧損，但若措施到初四仍要延續，就將大大衝擊飲食業。他指出，以過往經驗來看，禁晚市堂食普遍令餐廳生意減少7成，其中以宴會場所和酒店最受影響。

至於食肆未來須在疫苗氣泡下運作，黃傑龍指暫時未知細節，但估計會安排全日執行，期望當局盡快和業界溝通，方便業界執行。

政府同時取消今年年宵花市，對此本地花農楊小龍表示，本來投了8個攤檔，預計售賣1.6萬棵花，現在取消花市令他損失160萬港元，但由於疫情嚴重，惟有無奈接受。對於政府會向花市攤檔退還全數費用，並向檔主發放競投價格的一半作特惠金，楊小龍指花農整年都有支出，特惠金幫助不大，又指不少花農不懂得在網上銷售，希望市民支持本地花農，親身到農場購買年花。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春指，花墟人流比去年少，認爲疫情下市民都避免外出，即使本來投了花市攤檔的商戶，在花墟賣花，都難以完全「散貨」，他亦鼓勵客人可到農場選購年花。