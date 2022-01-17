消委會測試揭6成牛丸有豬基因　全數龍蝦丸無蝦成分

肉丸是火鍋、燒烤的必備食材。消費者委員會首次對肉丸進行基因測試，發現全部10款龍蝦丸樣本均無甲殼類動物基因，當中有樣本在成分表標示含龍蝦；60%(12款)牛肉丸或牛筋丸樣本，檢出豬的基因，其中2款的豬基因比例更超過50%，而牛基因比例最低的是「權記雲吞麵」特級牛丸，牛基因比例僅13%，餘下的87%是雞的基因。

是次消委會檢測市面上5類共60款肉丸樣本，包括24款預先包裝，及36款非預先包裝，合共60款肉丸樣本，當中20款牛丸(牛肉丸及牛筋丸)、貢丸、魚蛋、墨魚丸、龍蝦丸各10款。牛基因比例最低的樣本為「權記雲吞麵」特級牛丸，牛基因比例只有13%，餘下的87%是雞的基因，售價每斤達90港元；而「食潮D」無麵粉特濃牛筋丸標示含有牛肉、牛筋、豬肉，但亦檢出雞基因，比例更達55%，比牛的35%和豬的10%的基因比例更高。

測試又發現，全部10款龍蝦丸樣本均沒有甲殼類動物(譬如蟹、龍蝦、蝦)基因，包括「佳宝食品超級市場」龍蝦味丸及「大埔振興肉丸」仿龍蝦丸等，當中「iEAT」龍蝦丸在成分表標示的首種配料便是「龍蝦」，但沒有檢出甲殼類基因。在10款墨魚丸之中，7款有魷魚基因，比例最高達100%，即實際上等同魷魚丸；10款貢丸樣本中，一半檢出純豬基因，另外一半則檢出含雞的基因。消委會指，已將基因測試結果轉交香港海關參考，研究是否有測試樣本違反《商品說明條例》 。

另外，消委會又發現75%(45款)肉丸樣本屬「高鈉」食物，即每100克食物超過600毫克鈉，當中以魚蛋類樣本檢出的平均鈉含量最高，進食一碗5粒魚蛋粉，單是魚蛋的鈉含量已約819毫克，佔世界衞生組織建議每日鈉攝取量上限2,000毫克的41%；測試樣本中，鈉含量最高是「潮成園手打魚蛋大王」自製魚蛋，每100克檢出1,260毫克。消委會提醒消費者進食肉丸要節制食量，以免攝入過量鈉，對健康構成影響 。

重金屬方面，6款魚蛋、6款墨魚丸和3款龍蝦丸樣本均檢出汞（水銀）或甲基汞，檢出甲基汞含量最高的樣本是「德昌魚蛋粉」魚蛋。消委會指，該款魚蛋一粒重約13克，進食一粒便會攝入約3.4微克甲基汞。換言之，1個育齡婦女每周進食29粒該款魚蛋便會超過限量；假設一碗魚蛋粉有5粒魚蛋，每周吃該款魚蛋粉6次便會超過限量。

測試又發現，有9款肉丸分別檢出防腐劑山梨酸、苯甲酸或亞硝酸鈉，當中4款含山梨酸，含量最高為1款牛丸，達每公斤303毫克。消委會指，《食物內防腐劑規例》並無容許牛丸添加山梨酸，已把檢測結果轉交食安中心跟進。

「食潮D」的代理商表示，早前因食品質素問題，更換了生產商，因此脂肪含量和食品配方有所調整和改變，日後會加倍注意數據變動，反映實質數據於食品標籤上。「德昌魚蛋粉」則表示，因其使用海魚製作魚蛋，有重金屬無法避免，而且其魚蛋的魚肉成分比較高，所以出現這情況。