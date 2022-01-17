9成咖啡樣本檢出基因致癌物　相差近14倍　即溶咖啡粉含量最高

不少上班族早上都需要喝一杯咖啡提神，然而消費者委員會今(17日)公布指，9成半咖啡樣本檢出基因致癌物丙烯酰胺，以即溶咖啡粉的含量比咖啡豆、咖啡膠囊、咖啡粉高，當中以韓國的「Taster’s Choice (Nestle) Original Soluble Coffee」 最多，含790微克，然而未出歐盟標準；另亦有2成樣本驗出含鉛、1成樣本驗出含錫，但同樣未有超標。消委會由於未成熟的咖啡豆中含有大量的游離天冬酰胺，於高溫烘焙下會形成丙烯酰胺，儘管咖啡中的丙烯酰胺含量較其他煎炸食物低，但消費者仍需多加留意咖啡的飲用量和頻密程度，以減少攝入丙烯酰胺的機會。

消委會會在去年5月至6月從超市、百貨公司、食物零售店等地方搜集了49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，售價由15港元至168港元不等，有樣本包裝寫有「有機咖啡」，消委會測試樣本的咖啡因含量、重金屬 鉛和錫、基因致癌物丙烯酰胺（acrylamide）、霉菌毒素（mycotoxins）等。結果發現49款咖啡產品中，只有2款樣本沒有檢出丙烯酰胺，包括「The Coffee Academics」和「OPAL Coffee」。其中以即溶咖啡粉最嚴重，14款樣本中平均每公斤丙烯酰胺含量由160至790微克不等，其中以韓國的「Taster’s Choice (Nestle) Original Soluble Coffee」 最多，含790微克，其次為「M&S Food Italian Style Instant Coffee- Dark Roast 4- freeze dried」，含670微克。

消委會指，丙烯酰胺（acrylamide）是一種基因致癌物和神經毒性物質，咖啡豆在烘焙過程中或會產生丙烯酰胺，因此任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺。消委會指，有 2款樣本沒有檢出丙烯酰胺，反映生產商於選取原材料、烘焙和處理 咖啡產品過程中，降低可能產生的丙烯酰胺是切實可行的。

另外，有10款樣本檢出鉛，檢出量由每公斤0.008至0.039毫克，有5款樣本檢出錫，檢出量由每公斤0.039至0.404毫克，檢出的鉛或錫含量皆低於《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》鉛每公斤0.5毫克，錫每公斤250毫克的上限。

測試亦發現樣本間的咖啡因含量懸殊，即溶咖啡粉由於經過提取和濃縮處理，其平均咖啡因含量較咖啡豆、咖啡膠囊及咖啡粉樣本為高，飲用2杯便會超過成人的每日400 毫克建議攝入量。消委會指消費者應注意，長期攝入 咖啡因會增加對咖啡因的耐受性，導致需要更高劑量的咖啡因才能達到相同的生理作用；而且還可能對咖啡因產生生理依賴，一旦突然停止攝入，便有機會導致咖啡因戒斷，引致頭痛、易怒和疲勞等症狀

消委會建議消費者細閱包裝上的產品描述，例如咖啡豆品種、烘焙程度、標籤字句等，從而選 擇合適的咖啡產品； 開封後的咖啡產品應密封儲存、放置在清涼乾爽的地方，並盡快飲用完畢。