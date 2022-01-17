潔廁劑或損皮膚及呼吸系統　近2成清潔產品標籤透明度不足

農曆新年大掃除少不得清潔劑。消費者委員會檢視市面上40款浴室及坐廁清潔產品的標籤資料，包括成分、環保及安全等，發現樣本普遍標籤成分資料不足，近20%產品更沒有標籤任何成分資料，難助消費者正確使用產品。消委會指，一般家居清潔劑均含有害化學物質，會危害地球和人體的健康，故在選購浴室及座廁清潔產品時，除了關注其效能外，還應考慮產品是否符合可持續的環保原則。

消委會檢視17款浴室清潔劑及23款坐廁清潔劑樣本的標籤資料，產品的大約售價由11.9至54港元，3款售價超過50港元的樣本都有不同的環保聲稱，各樣本每10毫升平均費用由0.17至1.66港元。

消委會指，17款浴室清潔劑樣本使用時不用稀釋，主要成分有酸性物質(如檸檬酸)、不同種類的界面活性劑、香料、色素及水；23款潔廁劑樣本可分為兩類，其一的成分與浴室清潔劑類同，惟各成分比例或有差別，以增加特定的潔淨效能，例如採用強酸較易除去含礦物的污漬或銹漬，酸鹼值可能低於2；另一類則含有氯漂白劑，有殺菌及漂白用途，酸鹼值一般大於9。

消委會引述北歐一項調查指，部分含鹽酸的潔廁劑的酸鹼值可低於2，而部分含氯漂白劑的潔廁劑的酸鹼值可高於11.5，均為腐蝕性強的物質，使用不當可能會引致危險，經接觸後亦可能會刺激皮膚或呼吸系統，消費者使用時應加倍留神。

參考歐洲的清潔劑條例EC648/2004，製造商須於包裝上標示某些內含成分及含量範圍，若產品含有殺菌劑、香料或防腐劑等，亦應予以標示。消委會檢視後，發現有7款沒有在產品上標示任何成分資料，成分資料的透明度並不理想，部分供應商並沒有提供所用殺菌劑的化學名稱，當中包括Magiclean浴室萬潔靈除臭潔淨泡沫噴裝(廁盆、坐廁專用)、PolyClean保潔麗殺菌潔廁漿ToiletBowlCleaner等。