洗衣店服務參差　消委會提醒賠償條款要留神

香港人生活繁忙，洗衣店愈開愈多，為迎合需要，近年市場上有各式各樣的服務，例如提供儲物櫃讓消費者自行交付衣物、附設電子支付簡化交易，甚至全天候24小時經營，然而嶄新的營運模式亦帶來不同的消費糾紛和風險。消委會今日(17日)提醒市民，消費者在使用服務前，特別是清洗貴價衣物時，應了解該洗衣店的賠償條款，並保留單據以保障權益。

消委會引述一宗個案指，張小姐於去年7月攜同新購襯衣及汗衫光顧傳統洗衣店A公司，並透過附設的電子儲物櫃交收衣物。當場支付後，投訴人收到A公司所發送附有收據和查詢電話的確認短訊，惟事隔10天後仍未收到取回衣物的通知，經多次追問皆不果，及至近1個月後，A公司方通知她其分別價值$2,253港元的襯衣和$1,354港元的汗衫均已遺失。她遂要求店方按原價賠償，及退還洗費。經消委會交涉後，A公司口頭同意賠償，惟遲遲未答覆何時處理，及至去年11月才通知她領取賠償支票，但事件已擾攘近4個月。

此外，另一個案則是長者劉生投訴自助洗衣服務退款過程麻煩。劉生早前使用B公司24小時自助洗衣服務，完成洗衣後將衣物放進乾衣機時，按指示拍卡付款然後按掣，發現沒有啟動，遂重複步驟再拍卡，乾衣機方順利運行。其後他致電B公司反映，並要求退回重複支付的款額。B公司經調查後同意退款，並需要他下載相關手機應用程式以遞交退款表格，惟他未能順利送出申請，其後B公司建議使用銀行轉賬，不過他則擔心涉及個人私隱而拒絕提供戶口資料，要求以支票或現金交收，反遭職員以政策為由拒絕。投訴人認為B公司退款方法不便，遂向消委會求助。

另外，鄭小姐是C公司傳統洗衣店的長期顧客，去年5月時將一件有毛領灰色皮褸及一些冬季衣物交給C公司乾洗，並使用免費存放半年的服務，及至去年12月取回衣物時發現皮褸毛領嚴重縮水，鄭小姐遂拒絕收回皮褸並要求賠償。消委會其後介入調停，C公司仍堅持立場，重申工場乾洗皮褸的過程沒有不妥，皮褸乾洗後狀況正常，亦不認為毛領有嚴重縮水，並已向皮褸品牌公司查詢，反映該件皮褸屬多年前款式；又指該件皮褸乾洗費折實後$248，衡量衣物價格及折舊率後，只會賠償乾洗費一半（$124）及退回約$400多元會員卡餘額。鄭小姐因不欲爭持下去，故接納C公司的方案。