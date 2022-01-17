政Whats噏：因疫情爆發未開會　民協料農曆新年後改選領導層

民協嘅深水埗區議會前主席楊彧喺上年12月底辭去署理主席職務後，署理主席一職至今懸空。民協原本預計今年1月召開會員大會改選領導層，之但係，據悉有關安排因為疫情緣故，而要押後至農曆新年後先可以舉行喎，究竟點解呢？

按機制，民協如果要啟動改選程序，首先要執委會開會討論具體細節，同埋決定會員大會時間同地點，再預留3個星期時間通知會員。

至於一班執委仲未能開會，原來因為本身係屯門區議員嘅秘書長黃虹銘同司庫甄紹南，因為該區爆疫而忙到無法抽身，各人亦難以夾時間，所以要到周六(22日)先可以召開執委會會議。屆時佢哋就會討論對改選初步諗法，同埋了解有冇正副主席人選等。依家就預計所有改選會喺第一季完成。

話時話，上年初時任民協主席施德來同副主席何啟明因民主派初選案，被控「串謀顛覆國家政權」罪，兩人獲准保釋外出後，即刻辭任正副主席職務。及後由楊彧與深水埗前區議員利瀚庭接任署理正副主席。

不過，喺上年底舉行嘅立法會選舉中，楊因支持前黨友競逐議席而被同路人批評，佢最後亦辭去有關職務。有民協成員承認，現時架構組成欠正副主席並唔理想。喺依家嘅政治環境下，佢認為新任主席應有一定領導能力，協助民協尋找新方向及路線，並可多思考同評估該黨或會面對嘅風險。至於依家有冇適合人選呢？佢就話呢刻仲未答到喇！