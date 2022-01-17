第五輪防疫抗疫基金今日起接受申請　食肆上限25萬元

因應Omicron變種病毒疫情，眾人行業受拖累，政府早前公布的第五輪防疫抗疫基金，為餐飲業界、商營浴室及公眾娛樂場所提供財政支援，有關基金由今日起至2月18日接受申請。

新一輪餐飲處所資助計劃會向合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人按其牌照上所訂明的樓面面積發放5萬港元至25萬港元的一次性資助，用於援助提供堂食的餐飲處所。計劃預期可惠及逾17,600間餐飲業處所。此外，上述每間合資格持牌餐飲處所如同時經營卡拉OK場所、夜總會及酒吧或酒館業務，並有按照《預防及控制疾病（規定及指定）（業務及處所）規例》（第599F章）指示關閉整個持牌處所範圍，可按相關業務分別申請額外2.5萬港元的一次性資助。

政府亦會繼續為商場內美食廣場合資格的食物製造廠牌照持有人提供財政支援，每位合資格並營運中的食物製造廠牌照持有人按其營運中的持牌處所面積，可獲發1萬港元至5萬港元的一次性資助，預計可惠及約1,700位合資格的食物製造廠牌照持有人。至於食環署轄下街市熟食／小食攤檔的承租人，以及在公營屋邨持有小販牌照經營熟食業務的人士，每名合資格的承租人或持牌人亦可申請2.5萬港元的一次性資助，預期可惠及約1 000位經營者。

另外，商營浴室牌照持有人資助計劃為每名合資格的商營浴室持牌人提供一次性5萬港元資助，而公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃則為合資格的公眾娛樂場所牌照持有人（電影院資助計劃下的合資格電影院營運者除外）及臨時公眾娛樂場所牌照持有人分別提供一次性5萬港元及1萬港元的資助。有關計劃預計可惠及約50間商營浴室、約570個公眾娛樂場所及臨時公眾娛樂場所牌照的持有人。