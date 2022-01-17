社署資助全額20萬學費辦登記護士課程　冀紓緩人手短缺

為紓緩安老及康復服務的登記護士人手短缺問題，社會福利署繼去年推出全額資助課程，今年再度與香港都會大學（都大）舉辦為期兩年的社福界全日制登記護士（普通科）訓練課程，提供200個名額，並由今日(17日)至今年3月4日接受報名。署方指，學員在2年內成功完成訓練課程並合資格登記為登記護士，可獲發還全額學費，但必須承諾在修畢課程後，會於非政府機構或私營機構任職為期不少於2年的登記護士，否則須向社署退還學費。按課程網頁顯示，有關課程的總學費逾20萬港元。

社署發言人表示，登記護士（普通科）訓練課程旨在裝備學員成為稱職和關懷受助人的專業護士，並於9月開學，校方亦會安排相關的臨床實習。就學歷要求方面，社署要求申請人必須在訓練課程展開時年滿18歲，並在香港中學文憑考試獲得五科成績為二級或以上，包括中國語文、英國語文、數學及其他兩科在甲類和乙類科目；或完成副學士先修課程；或具備同等學歷。

申請人如透過社署推行的「青年護理服務啓航計劃」（或「先聘用後培訓」先導計劃）成功修畢2年制文憑課程並取得相關文憑；或是在非政府機構或私營機構提供安老服務、康復服務、家庭及兒童服務、青年服務或感化服務的全職僱員將獲優先考慮。

香港都會大學將於本月25日下午4時舉行網上課程講座，申請者必須於該校網上入學申請系統（www.hkmu.edu.hk/FTUG_application）填寫及遞交申請。