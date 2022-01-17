去年搜連鎖零售店後接500宗舉報　海關查90商戶檢1.9萬件違規產品

香港海關去年4月就一間連鎖零售店集團出售懷疑違規個人護理及家居清潔用品採取執法行動，其後接獲約500宗舉報，指市面上多間零售店售賣的貨品，其包裝上的產品資料均沒有標示中文及英文的雙語警告或警誡字句，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）的附屬法例《消費品安全規例》（《規例》）。

海關人員審視每宗舉報的相關資料後已採取適當執法行動，於超過6個月的調查過程中，在全港各區數十間零售商戶成功試購懷疑違規的貨品，並發現60款產品的包裝上就安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡字句，並沒有以中文及英文表達，涉嫌違反《規例》。

在一連串的執法行動中，海關就約90間商戶（包括連鎖零售店集團、零售商、供應商和入口商）展開調查，並指令有關商戶將60款合共約19,000件懷疑違規的產品儲存於指定地方，待海關作進一步調查。該60款產品涉及種類繁多，包括消毒搓手液、外科口罩、護膚品、個人護理產品、家居清潔產品、衣物噴霧劑、洗衣球和除臭劑等，亦包括海關最近接獲相關機構轉介的5款產品。所有案件的跟進調查工作仍然繼續。