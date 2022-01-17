北角房協外判工疑遭欠薪　二人危坐行人天橋企跳

北角有工人追薪危坐。現場為七姊妹道房協健康村辦事處對開，今晨(17日)11時48分，兩名工人在地面圍欄及花槽上掛起橫額，指自己「有汗出，無糧出」以及「無錢過年工人慘慘慘」，繼而行上附近一行人天橋，並越過圍欄危坐，多名街坊駐足了解。

消防及警方接報後趕往現場，在行車線上張開氣墊戒備，警員及談判專家正游說事主返回安全地方，現場介乎健康東街與健康中街之間的一段七姊妹道來回方向已全線封閉。據悉，事件與房協外判工程有關，欠薪情況牽涉近50名工人，欠薪總額相信逾百萬元。

有受影響工人透露，涉事工程的不同工種均出現欠薪情況，當中有棚架工由去年2月開始搭棚，完工後至今仍未收到薪金，其餘多名泥水、油漆工人則於去年8月動工，至12月底完工亦被拖欠薪金。該批工人亦曾於去年12月14日追薪，當日亦有工人激動危坐，工人指當時承建商曾派代表並以支票支薪，可是均為「空頭支票」未能入戶。據悉警方正聯絡相關工程大判到場了解。

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