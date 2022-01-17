研究指強制網上產品評論披露有否收受利益　有利賣家及消費者

愈來愈多人上網購物，大多事前都會留意有關該產品的評論。

市民網購產品或服務前，大多會留意有關該產品的評論。嶺南大學最新研究發現，與自願披露相比，強制「網上產品評論員」披露廣告商提供的利益，對其所作評論的有用程度和銷售有正面影響，並符合賣家和消費者的最佳利益。研究結果近期發表在國際學術期刊《商業研究期刊》。

該研究探討強制披露和自願披露對評論的中肯性、有用程度和產品銷售的影響，並使用亞馬遜網站的產品評論資料。研究人員從2014年1月至2017年6月期間發布的網上產品評論，隨機抽出逾38萬條評論進行研究，當中有逾4.7萬條屬強制披露。

團隊分析發現，如強制評論員披露收受利益，其產品評論的內容較自願性披露的更清晰，亦較少偏頗評論，而需強制披露對評論員有良好約束效果。從有用程度票數可見，需強制披露的評論員其產品評論質素較好，有助於贏得消費者的信任和信心，增加產品銷售。

相反，自願或不披露收受利益的評論員可能會為產品提供很多好評，但無可避免地提高消費者期望，並可能導致他們失望而回，過分正面的評價會引起消費者疑慮，最終對銷售業績造成負面影響。

研究指出，網上營銷者要三思應否為評論員提供利益以期獲得更多好評，因這些評論和產品銷售量之間的關係並非簡單直接。研究結果亦顯示電子平台有必要規管強制披露收受利益，否則網上產品評論的資訊價值或會打折扣或被削弱，導致消費者不滿的惡性循環，對網絡零售業造成損害。

研究團隊建議電子平台強制要求評論員披露所收受的利益，因這可以使產品評論對消費者更有幫助，並確保評論所含資訊的真實性和準確性，促進電子商務和社群銷售的健康發展。