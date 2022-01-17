密切接觸者隔離期縮短　徐英偉及4議員今將獲安排提出離營

衞生防護中心早前考慮到感染變異病毒株Omicron潛伏期較短，故縮短本地感染個案密切接觸者21天隔離檢疫期至14天。換言之，出席「洪門宴」、原訂在竹篙灣檢疫中心隔離至本月24日的民政事務局局長徐英偉及4名議員等，如今天（17日）檢測為無感染，可最快於同日獲安排出營，並在家自我監察7天。不過有隔離中的議員及徐暫未收到離營安排通知。

據了解，衞生署檢疫中心工作小組曾向檢疫人士發出「申請縮短強制檢疫期」的通告，指衞生署人員將向指定檢疫人士發出短訊，合資格密切接觸者可獲縮短檢疫期。其中檢疫期在1月17日或之後完結、已接種兩劑疫苗，並與接種第二劑疫苗的日子已相隔14天的檢疫人士，可填妥短訊表格提交申請。

不過，因應署方過去幾天收到大量檢疫人士申請縮短檢疫期，衞生署檢疫中心工作小組再向檢疫人士發通告，指基於Omicron病毒潛伏期較短，衞生防護中心認為完成14天檢疫人士可回家繼續進行7天的自我監察。如21天檢疫令屆滿日期為今天、明日(18日)、23及24日，該等人士可由民安隊安排有序離開。署方會為符合條件人士安排離營前檢測，獲得無感染報告者方可獲安排離開。

以出席「洪門宴」而須檢疫者為例，按晚宴舉行日期計劃，確診者王詩雅及同場被列為密切接觸者的人士，原本需要待本月24日才完成檢疫，在新安排下，他們便可提前至今天獲安排離開。

正在檢疫中心的隔離的議員洪雯接受查詢時表示，隔離期間已作5、6次檢測，一直結果是無感染，雖然收到上述通告，但仍有等候安排，暫未知何時可離開險疫中心。

另一同在檢疫中的議員陸瀚民表示，仍未有收到通知何時可離開檢疫中心，故一邊處理日常及議會工作，一邊等待安排。他又指在檢疫期間均遙距參與議會工作，但希望完成21天的檢疫期後，可盡快親身返回立法會，才可更到位履行職責。至於徐英偉方面，據了解他亦未收到有關消息。