李卓人涉違例放氫氣球開審　高級督察供稱上前制止時遭阻攔

民間人權陣線去年元旦請願期間，工黨李卓人與社民連成員曾健成被指在金鐘立法會道，於受管制空域放寫有「釋放政治犯」直幡的氫氣球，對附近航線構成危險，兩人被票控違反《民航條例》的附屬法例，李卓人另被票控一項阻差辦公罪。案件今早(17日)在東區法院開審，李卓人繼續否認兩控罪。高級督察供稱，當時曾健成無視警告，突然放飛氣球，他欲衝前去捉緊氣球的繩索時，遭李卓人張開雙手作阻礙。最終他只能扯下半截直幡，未能阻止氣球飛去。

64歲被告李卓人被控於2021年1月1日下午4時27分，在香港金鐘立法會道，即受管制空域放飛一個超過2米的氣球，而沒有得到行政長官的許可。他另被控於同日同地，阻礙高級督察鍾廷森依法執行職務。同案曾健成早前已承認控罪，被判罰款2,500元。

高級督察鍾廷森供稱，當日他負責於政府總部外監察公眾活動。下午4時，當示威者遊行到添馬公園後，鍾發現李卓人及曾健成在3號觀景台上展示一個1米高的大型氣球，氣球底部以繩索相運一幅印有「釋於政治犯」的直幡。由於附近有中環碼頭及直升機坪，放飛氣球對公眾構成風險，於是鍾對他們作出警告。惟2人沒有理會，轉至立法會道，期間李提醒記者「一陣放氣球時，記得影埋個『煲底』（立法會大樓外公眾活動區的俗稱）。」鍾相信2人打算放氣球，要求檢取該氣球，但李表示「唔得」，並將繩尾交給曾。當他們爭論之際，曾突然放飛氣球，李則張開雙手擋在鍾面前，使鍾未能阻止氣球飛去。

案件編號：ESS 20478, 20479/2021