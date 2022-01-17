涉去年7月藏卡片刀摺刀案　17歲男生被控今受審

17歲男生涉嫌於去年7月在荃灣梨木樹邨內被警員截查時，被搜出1把卡片刀及1把12厘米的摺刀，他否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，今天（17日）在西九龍裁判法院受審。拘捕警員供稱，當日截查被告及搜出涉案兩刀具後，他警誡及查問被告，被告報稱學生，指刀具是用來鎅包裝，並透露自己早前到灣仔區域法院旁聽「手足」答辯，該案關於反修例；辯方則質疑警員查問前沒有警誡被告，被告亦沒有提及「反修例」和「手足」等字眼。被告因涉另案而在服刑當中。

被告劉智曦（17歲）被控於2021年7月23日在荃灣梨木樹（二）邨松樹樓地下的公眾地方，管有攻擊性武器，即1把摺刀及1把小刀。控方表示，將倚賴被告的口頭招認及警誡供詞。辯方則反對口頭招認的供詞、警員記事冊及補錄警誡供詞呈堂。辯方反對理由書指，警員錄取招認供詞前沒有警誡被告，警員記事冊沒有記錄查問的所有過程，被告在荃灣警署內曾要求致電母親，但被警員拒絕。

警員周華威（音譯）供稱，案發當日早上約11時半，他與警員8697在梨木樹邨內巡邏，當時被告正朝葵木樹邨行走，惟被告看見警員後，向兩旁張望及轉身走向梨木樹邨第6座。周表示，他當時覺得被告可疑並上前截查，其後在被告斜孭袋內的銀包中，搜出1把伸展後長約12厘米的摺刀，及1把長約7厘米的卡片刀。

周續供稱，當時他警誡被告後，查問被告職業及涉案刀具的用途，被告自稱學生及指刀具用作鎅包裝。周指，他續追問被告當日曾到何處，被告則回應「去左灣仔地區法院聽一個手足答辯」，被告又表示案件關於反修例，惟他不記得「手足」名字。周表示，他其後拘捕及警誡被告，將查問內容抄寫在警員記事冊，其讓被告查看及簽署。辯方反對理由書又指，被告當時並未使用「手足」、「答辯」及「反修例」等字眼。

案件編號：WKCC2922/2021