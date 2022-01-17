政黨倡預算案應增撥款　續派消費券刺激消費

有政黨倡政府續派電子消費券，及考慮寬減2022至23年度的非住宅物業差餉。（陳嘉順攝）

新一份財政預算案將於下月發表，有政黨今日(17日)與財政司司長會面，並建議一系列紓困措施，包括寬減非住宅物業差餉、續派電子消費券以及延長公共交通補貼等。議員亦指為企業提供的「預先批核還息不還本」計劃亦應延長，否則會「好大件事」。

飲食界立法會議員張宇人指政府應考慮寬減2022至23年度的非住宅物業差餉，以每戶每季1萬港元為上限，應繳電費及排污費則應該全減，政府物業合資格租戶亦應減租。他又表示，希望政府盡快放寬食肆營業條件。

另外，因應電子消費券成效顯著，議員邵家輝倡議續派電子消費券，金額介乎於5,000港元至1萬港元。另外，邵又提及遙距營商計劃亦應繼續推行，為企業開拓遙距業務。

議員李鎮強則關注中產階層的問題，他指疫情下中產階層經濟負擔加重，包括額外花費在小朋友網課開支上，建議寬減年度薪俸稅，上限2萬港元。另外， 他又指公共交通津貼受惠人數逾300萬人，因此可延長相關津貼，增加市民外出消費意欲。

鑑於政府近年不斷強調大灣區發展，並已有近50萬人生活在大灣區，惟主要城市的經濟貿易辦事處數量略為不足，李鎮強提議應設一條龍內地辦事處，在教育、生活等方面協助在內地港人，亦可以基金形式使非牟利團體幫助內地港人適應生活。

同場議員易志明指有業界人士透露，有銀行近日呼籲業界預備還錢，但奈何疫情打擊，他建議金管局推動銀行在疫情下為企業提供「預先批核還息不還本」計劃，應可繼續延長。易又希望政府實施燃油補貼，因為通關必需要有交通工具，而部分交通工具已疏於維修，因此通關前需「執下架車同架船，否則一定出事」。

而政府近日推出防疫基金5.0，易志明指應推出後續版，為沒有受助的本地交通企業，例如的士、學童巴士及渡輪等提供援助。