哥哥涉強姦及肛交細7歲半胞妹　案件今開審

一名於速遞公司工作的23歲男子，被控3年前於住所強姦比他小7歲半的胞妹，及2次與她肛交。他現被控1項強姦、1項交替性的亂倫罪，及2項與未滿21歲女子肛交罪，案件今早(17日)在高院開審。控方宣讀開案陳詞後，女事主將於明天(18日)開始作供。

據開案陳詞，本案被告與事主X的父母育有6名子女，被告排行第二，是唯一的兒子，X則排行第五。主控官形容他們生在一個「非一般」的家庭，社署在X出生前，已發現他們的父母疏忽照顧子女，被告的父親更對其長女有些「過份的睇法」。因此當X出生後，曾被安排到寄養家庭照顧。在案發期間，X則居於兒童之家，間中才回家度假。此外，控方指X本身亦有專注力不足、過度活躍及讀寫障礙的問題，其認知能力亦低於平均水準。

控方表示，X在2020年10月30日返回其在東涌公屋的家度假。傍晚時她陪在食肆工作的三姊上班，然後順便拿晚飯回家。她稱在回到家時，於單位外遇到被告，遭被告拉到後樓梯後被拉下褲子，在她不同意下與被告肛交。

X在這次肛交事件發生後，未有即時告訴別人。兒童之家職員在同年11月7日才知悉事件並報警。社署在11月11日安排臨床心理學家與X作錄影會面。X在會面時透露，被告除今次事件之前，在2019年時曾2次性侵犯她，一次性交及一次肛交，兩次都是在她不願意之下進行，但她不懂如何表達。被告除性交那次有用避孕套外，兩次肛交都無用避孕套，在她體內射精。被告則在X做錄影會面後翌日，亦即在2020年11月12日，於他在機場的工作地點被捕。

案件編號：HCCC 181/2021