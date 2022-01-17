網媒始創人姜牧師警署續保 　帶醉大鬧報案室兼襲警被捕

一間網媒的始創人兼記者、被稱「姜牧師」的姜嘉偉早前涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」及「煽惑他人刑事毀壞」被捕，據了解，他今(17日)原定11時到屯門警署報到，但他提早約2小時到達，期間身帶酒氣、情緒激動在報案室大吵大鬧及舉起手機拍攝，又不斷在報案室撳飛攞籌，警員多次警告無效，以涉嫌阻差辦公拘捕姜，及後有警員進行搜身時，被姜「頂頭槌」撞致頭紅腫，故再以襲警拘捕他。

據了解，姜嘉偉早上約9時15分已到達報案室，由於他提早到達，警員遂着他在報案室坐下等待。惟姜橫躺在報案室座位表示要休息，警員於是上前勸喻，但姜情緒激動，在報案室大吵大鬧及舉起手機拍攝，警員多次作出警告。

惟姜未有收斂，反而不斷在報案室撳飛攞籌，阻礙其他市民使用保安室取票系統，並用手機拍攝進入警署報案人士。經多次警告無效，警員以阻差辦公拘捕姜，期間發現姜滿身酒氣，並於其座位下發現一瓶酒。未幾於搜身期間，姜情緒激動用頭撞警員的頭，故再涉襲警被捕。

警方早前發現有人在通訊軟件Telegram設立群組，提倡反對政府使用「安心出行」的政策，以及鼓吹市民不要接種疫苗，當中更呼籲大眾在去年11月20日和12月9日參與未經批准集結及「三罷」行動，並煽動使用暴力大肆破壞。另外，有人亦在該群組及經其他網上途徑，呼籲其他人以投白票、不投票等手段杯葛上月19日的立法會換屆選舉。警方於去年12月8日拘捕4人，涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」及「煽惑他人刑事毀壞」，據悉其中一名被捕人士正是姜嘉偉(30歲)。