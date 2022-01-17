劏房租管條例繁複或墮法網　政黨促政府推懶人包解說

因應劏房租管條例於本月22日實施，有政黨今日(17日)與運輸及房屋局局長開會，促請當局加強監察劏房租管，並指相關條例過於繁複，或令市民誤墮法律陷阱，應推出簡易版作清晰解說。

議員鄭泳舜指條例即將實施，條例亦提供標準租約，不少劏房戶及劏房業主均關心相關條例的操作，惟有意見指劏房戶對於相關條例並不知情，加上政府發布的資訊內容複雜，不少業主及劏房戶也認為不清晰。

鄭泳舜希望政府加強宣傳及講解，或推出簡易版內容或「懶人包」，以作清晰解說。另外，對於當局委託非政府機構設立6支區域服務隊，協助當局在地區層面上向劏房戶提供支援，但鄭透露有劏房戶反映，服務隊未能解答涉及法律的問題，希望政府提供法律支援。他亦擔心抽查機制難發揮效果，促請當局主動巡查有否出現違規情況，包括水電費是否收費合理等。

為保障劏房戶權益，劏房租務管制《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例》將於本月22日起生效，條例包括規定租約期間不得加租，劏房租期為2年等等。而差餉物業估價署負責條例執行工作，該署成立的新小組會協助公眾認識規管制度。