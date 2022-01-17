從後搓胸摸臀部　外婆男友非禮12歲女　被告：想睇你個「肝」

五旬漢涉嫌在家中對女友的12歲外孫女上下其手，包括躺在床上摸女童臀部，又在廚房從後搓女童胸部，被告否認兩項猥褻侵犯罪，案件今日(17日)在西九龍法院開審，女童稱當時「好驚，不知所措」，並已於即晚將事情告知母親及外婆。

55歲被告C.T.S，被控兩項猥褻侵犯罪，指他於2021年2月23日，在黃大仙下邨寓所內兩度非禮當時只有12歲的女童X。

控方首先播出女童X在案發後一星期錄取的會面記錄錄音，X指出，她在案發當日下午約1時半回到其外婆與被告位於黃大仙下邨的寓所，不久後被告亦回到家中，當時單位內只有2人。X在床上看電視，被告也跟着X上床，後來改為平躺姿勢，然後就伸手摟X的腰約5至10分鐘，之後向下掃，以「打圈」形式摸X的臀部約5分鐘。

X續指，被告當時提起她的左手放在自己腰部，要求X摟着他的腰。被告又將自己的手放在X臉上，再將X的頭部放在自己膊頭上，X形容自己「個嘴已經對住佢塊臉」，加上被告當時要求X「錫佢一啖」，X稱自己在迫不得已之下唯有照做。X又指，被告當時不停要求「攬吓我先」，但她假裝沒聽見，找機會下床。

其後被告叫X下樓買東西，X回來後，被告向X展示一段由2名女生主演的色情影片，問X是否曾經看過這些片段。X否認並走進廚房煮食，被告在廚房內2次將自己的頭部放在X的膊頭，並要求「可唔可以畀我睇吓你個『肝』」，X認為被告不是想看她的肚子，而上身又沒有「肝」，她認為被告所講的「肝」是指下體，故要求被告走開。X又指，被告在廚房內2次從後側摸及搓其胸部，每次歷時約3分鐘。

案件編號：WKCC4235/2021