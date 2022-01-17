霍家爭產案續審　霍震霆指認同南沙項目權益屬基金受到原告攻擊

已故全國政協副主席霍英東家族第二代成員霍震宇偕兩名胞姐霍麗萍和霍麗娜，要求家族公司行使權利，回購南沙發展計劃部份權益之案件，今（17日）於高院續審，被告霍震寰、霍震霆及霍英東基金的代表大律師，接續向法官作開案陳詞。

代表霍震寰的資深大律師黃仁龍今早總結其開案陳詞時引用案例，指當家人之間關係欠佳、欠缺互信的情況下，成員間就毋須履行披露財產安排的責任。此外黃亦重申，原告方在簽署大和解協議之前，已知道有回購條款存在。如他們想知道詳情，那時大可作出查詢。總括而言，黃指原告的要求欠缺法律理據支持。

黃仁龍完成陳詞後，則輪到代表長子霍震霆的資深大律師杜淦堃陳詞。杜表示霍震霆對原告的作為失望，並覺得自己受到冤屈。杜指霍震霆獲父親安排在體育事務方面發展，甚少參與家族生意的營運。連2012年簽署大和解協議前，他亦是專注於同年倫敦奧運會的事務。但就因他認同霍震寰在本案事項的立場，即南沙項目的權益當屬基金所有，就受到原告方的攻擊。至於代表霍英東基金的資深大律師翟紹唐，就指南沙權益由家族公司有榮轉到基金名下，是霍英東的明確意願。

案件編號：HCA 92,274,275/2016