疫下港空氣污染轉趨嚴重　二氧化氮路邊濃度超世衞標準

去年疫情一度放緩，本港的空氣污染轉趨嚴重，市民健康岌岌可危。有關注團體回顧去年的空氣質素，發現本港主要空氣污染物在疫下兩年反彈，最高升幅達12%。團體指雖然污染物濃度仍合乎本港空氣質素指標，但已遠超世衞標準，最高接近6倍，並推算有過千人因而提早死亡。他們促請政府訂立「零排放」公共交通時間表，逐步減少車輛排放污染物的數量。

健康空氣行動分析去年環保署空氣質素監測站數據，發現本港4大主要空氣污染物水平錄得升幅，是前年疫情爆發後的首次。當中，二氧化氮在去年一般空氣質素監測站中，每立方米錄得37微克，較前年每立方米錄得33微克，上升12%。雖然對比2019年疫情前的每立方米錄得38微克低，亦較今年才生效的香港空氣質素指標中每立方米最多40微克輕微較低，但仍是世界衞生組織標準的3.7倍。而路邊監察站更接續多年每立方米錄得70微克或以上的濃度，是世衞標準的約7倍。

另一污染物臭氧亦錄得明顯上升，去年本港一般監測站錄得臭氧平均濃度為每立方米57微克，比2020年上升10%，為最近20年來第二高，僅次於2019年的每立方米60微克。塔門監測站的年均臭氧濃度更錄得每立方米77微克。至於其他空氣污染物，包括PM10可吸入懸浮粒子、 PM2.5微細懸浮粒子的濃度去年在一般或路邊監測站，分別較前年增加6%至9%。

團體又引述香港大學公共衞生學院推算，空氣污染於去年帶來的不良健康影響，包括呼吸系統疾病、心肺功能受損等，造成市民1,691,209次求診、住院98,451日，並且令1,329人提前死亡，更造成達158億港元總經濟損失。

對於去年本港空氣污染物濃度回升的現象，團體認為與疫情緩和有關，指出停課、在家工作等措施下不再，市民出行增加，使到空氣污染物排放上升。團體又指，二氧化氮主要來自車輛排放，而只佔20%的巴士、貨車、小巴等商用車，卻佔全港所有車輛的路邊氮氧化物排放量90%以上。他們認為政府於2025年才制訂發展零排放商用車時間表是過於緩慢，促請政府盡早全面推行「零排放」公共交通，並撥調資源，盡快淘汰燃油車輛。