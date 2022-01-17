黎智英在囚276日　兩兒子沉默探監

現於赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因3宗非法集結案共被判囚20個月，至今(17日)在囚第276日；而他另涉去年6月4日在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四晚會現身，被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，再遭判監13個月，但與前案同期執行，換言之「有判等於無判」。至於黎智英刑事恐嚇東方傳媒機構記者一案原審時獲脫罪，律政司早前提出上訴，早前被高院原訟庭駁回。黎的兩名兒子今午到赤柱監獄探監，二人全程沉默不語。

黎智英兩名兒子今日下午約3時15分一同乘七人車到達赤柱監獄，二人均沒有手持袋子，登記後便坐懲教署的高爾夫球車進入監獄。由於現時黎智英為定罪在囚人士，因此親友每月只有兩次探訪機會，探訪限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者。

黎智英多案纏身，除上述案件外，亦與另外6名壹傳媒及《蘋果日報》高層涉嫌違反《港區國安法》。黎智英被控勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀作出1項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為共3罪，其餘人則各被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。上月署理總裁判官羅德泉處理將案交付高等法院原訟庭審訊的程序。案件再押後至今年2月24日提訊。

此外，因發起或參與前年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，郭家麒太太今早亦到場探監，之後約11時許離開。