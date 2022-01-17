今增7宗確診包括2名學生　北角蘇浙公學及軒小須停課2周

新冠肺炎疫情未了，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(17日)新增7宗確診，涉及4男3女，年齡介乎11至46歲，當中有5宗帶有N501Y及T478K變種病毒，即懷疑感染Omicron變異病毒株。今日個案中，包括3宗輸入病例，其餘4宗屬本地個案，至今本港個案累計13,048宗。另錄得少於20宗初步個案。

新增確診個案，包括1名23歲女子(個案編號：13047)，於銅鑼灣Little Boss寵物店任售貨員，她於香港仔東勝道4號的居所已於昨晚封區強檢。基因排序初步認為她帶DeltaAY.127病毒，未知與其他個案是否相關。今早署方已到其工作的店舖拿取環境樣本及看動物狀況。

至於個案13051至13053，均在竹篙灣檢疫中心確診，同為早前確診的19歲男子(個案編號：13014)的家人，當中1人曾與另一病例(個案編號：12913)見面。3人中有1人為17歲中五男學生(個案編號：13051)在北角蘇浙公學上課，最後上課日期為1月7日，其餘時間主要留在家中，上周日(9日)的檢測樣本沒有確診。

另有1名11歲小五女童(個案編號：13052)就讀軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)，除了上課外，平常時間帶多留在家中，上周日的檢測樣本同樣未確診。該女童曾與同班同學於上周二(11日)下午2至6時，在駱克道「同心」(音譯)補習，期間有佩戴口罩，無須檢疫但要進行檢測，與平時返學差不多，當局須進一步了解，張指出，如果環境較細小就會比較緊張，若如學校般上課，則不一定屬密切接觸者。

上述2宗學生就讀的學校，即北角蘇浙公學及軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)，將要停課14天，張竹君表示，擔心小學學生可能「口罩會戴得冇咁好」，故2間學校須接受強檢；至於個案13053則涉及1名46歲女外籍傭工，主要留在家中，曾去上述早前19歲男確診者在油塘的家，與僱主去該居所清潔。

對於油麻地香港海景絲麗酒店的4樓及12樓分別被證實出現傳播鏈，當局指已拿取60多個樣本，其中部分已驗出帶有病毒，如413號房門外空氣清新機、洗手間空氣出口、水掣等。至於竹篙灣2名先後確診的女保安，2人的全基因分析結果非常相似，因此當局相信屬相關個案，而不是有2個病源。