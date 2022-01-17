中六男生刀割警頸認意圖傷人　判囚7年9個月

現年21歲男生於2019年10月，在港鐵觀塘站外用利器割傷警察頸部，他上周在高等法院否認企圖謀殺罪，但承認交替的有意圖傷人罪，今(17日)被高院法官陳慶偉判處監禁7年9個月。

案發時就讀中六的被告許添力，承認於2019年10月13日，在港鐵觀塘站A1出口外天橋，意圖使梁兆祥身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。他原本面對的企圖謀殺罪，則獲准留在法庭存檔。

案情指，當日下午5時許，警方接報指有人在港鐵觀塘站進行破壞，包括事主在內的30多名警員奉命到場處理。他們準備沿事發的天橋前往apm商場時，揹着背囊的被告突然衝前，用鎅刀狀物體刺向事主右頸，然後企圖逃走。事主見狀隨即捉着被告手臂，其他警員亦上前制服被告。警方從背告的背囊中，檢獲黑色手套、手袖、泳鏡等。警方搜屋時，在被告睡房檢獲一封有被告簽名的遺書，交代遺物處理及喪禮進行的方式，並在文末寫上「我絕對不會自殺，殺死我的一定是這個暴政」。事主送院檢驗，證實頸部甲狀軟骨有3.5厘米傷口，部分咽縮管有損傷，聲帶回復靈活的機會渺茫。

案件編號：HCCC 293/2020